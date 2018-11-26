У Путіна прокоментували можливість введення воєнного стану в РФ

Пєсков вважає, що плани Києва оголосити воєнний стан після агресії РФ у Керченській протоці можуть бути продиктовані наближенням в 2019 році виборів президента України.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков визнав питання про введення воєнного стану в Росії "несерйозним".

Про це він сказав відповідаючи на запитання журналістів у понеділок, передає ТАСС.

"Я навіть не знаю, що вам сказати", - відповів на запитання прес-секретар президента РФ.

При цьому він вважає, що плани Києва оголосити воєнний стан після агресії РФ у Керченській протоці можуть бути продиктовані наближенням в 2019 році виборів президента України.

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Пєсков заявив, що "вирішувати, електоральні завдання, розмахуючи прапором війни, неправильно і небезпечно".

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із захопленням Росією 25 листопада в Керченській протоці двох українських катерів і одного буксира Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати ввести воєнний стан в країні терміном на 60 діб для створення умов по відбиттю збройної агресії.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16.00.