Бойовики зазнали важких втрат під Дебальцеве, морги в Донецьку вже переповнені - Тимчук
08:29, 03 лютого 2015Війна
4378 0
У результаті бойових дій на Дебальцевському плацдармі російсько-терористичні війська зазнали важких втрат.
REUTERS
Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.
«У Донецьку морги перестали обслуговувати цивільне населення через відсутність місць. У н. п. Красний Луч і Антрацит, куди доставляють поранених терористів, всі медичні заклади переповнені», - повідомляє Тимчук.
Читайте такожПлани бойовиків провести "мобілізацію" свідчать про вичерпання ресурсу живої сили - Лисенко
У той же час, за інформацією ІС, у Сніжному, куди доставлена основна частина тяжко поранених бойовиків, фіксується відсутність препаратів і гостра нестача медичного обладнання та витратних матеріалів.
«Йде «експропріація» шприців в ветлікарнях», - додає Тимчук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter