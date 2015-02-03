Бойовики зазнали важких втрат під Дебальцеве, морги в Донецьку вже переповнені - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«У Донецьку морги перестали обслуговувати цивільне населення через відсутність місць. У н. п. Красний Луч і Антрацит, куди доставляють поранених терористів, всі медичні заклади переповнені», - повідомляє Тимчук.

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У той же час, за інформацією ІС, у Сніжному, куди доставлена основна частина тяжко поранених бойовиків, фіксується відсутність препаратів і гостра нестача медичного обладнання та витратних матеріалів.

«Йде «експропріація» шприців в ветлікарнях», - додає Тимчук.