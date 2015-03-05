В ОБСЄ повідомили про пересування зенітної керованої ракетної системи в Донецьку

Про це йдеться у звіті спікера моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Майкла Боцюрківа, передає Апостроф.

"У Калінінському районі міста Донецька спостерігачі СММ бачили один багатоцільовий легкий броньований тягач (МТЛБ) зі встановленою зенітною керованою ракетною системою (ЗКР), - що рухався уздовж бульвару Ілліча спочатку в західному, а потім у східному напрямку. Пусковий блок був покритий брезентом", - йдеться у звіті місії.

Відзначається також, що 4 березня зі своєї позиції в центрі Донецька спостерігачі СММ чули кілька вибухів.

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"О 17:45 4 березня були чутні три вибухи, відповідні танковому залпу. Звук пролунав з південного напрямку, приблизно з відстані 10 кілометрів", - наголошується в звіті місії.

В той де час, представники СММ не змогли визначити напрямок, у якому вівся обстріл.

"В 18:18 один вибух з непевного джерела. Звук прийшов з північно-західного напрямку, приблизно в 10 кілометрах від готелю", - йдеться в повідомленні.