Муженко скаржиться на мляву реакцію Заходу на підготовку бойовиків до наступу

Про це повідомляє Острів з посиланням на Facebook Муженко.

"Про накопичення сил терористів навколо Донецька вже не один день пишуть сотні ЗМІ. Тобто етап підготовки до наступу у бандитів вже пройшов "блискуче". Також цікаво спостерігати реакцію світу на подію. Адже до п'яти тисяч озброєних бойовиків на танках і бронемашинах за підтримки потужної артилерії скоро будуть намагатися захопити шмат землі і кілька населених пунктів. Для цього вони нападуть на визнану на міжнародному рівні країну в центрі Європи і спробують змістити з позицій її армію в запеклих боях. (Останнє речення як з книги про війнах 18-го століття)", - написав начальник Генштабу.

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Також Муженко задається питанням, на який рівень стабільності і безпеки можуть розраховувати громадяни різних країн в Європі, якщо подібні факти залишаються без відповідної уваги і не отримують протидії на випередження?

"Невже відповідь на поставлене питання полягає лише у фразі: "А, хай наступають, там українська армія знає, як з ними впоратися?", - резюмує генерал.

Як повідомляв УНІАН, раніше Муженко заявив, що українській армії не вистачає коштів контрбатарейної та радіоелектронної боротьби і засобів зв'язку.