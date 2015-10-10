Бойовики стріляли по українських військових із тимчасово окупованої території - штаб
20:46, 10 жовтня 2015Війна
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Проросійські бойовики сьогодні вдень стріляли із тимчасово окупованої території по опорному пункту Збройних сил України поблизу селища Бердянське, що на Маріупольському напрямку.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
В цілому, обстановка залишалася спокійною. З опівночі і до 19 години противник дотримувався перемир’я, зазначається у повідомленні.
«Незважаючи на збройні провокації, сили АТО відновлюють інфраструктуру Донбасу. Зокрема, нещодавно за сприяння офіцерів цивільно-військового співробітництва поблизу населеного пункту Новотроїцьке відкрився новий контрольний пункт в’їзду-виїзду та гуманітарно-логістичний центр», - інформує прес-центр АТО.
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