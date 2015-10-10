Бойовики стріляли по українських військових із тимчасово окупованої території - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

В цілому, обстановка залишалася спокійною. З опівночі і до 19 години противник дотримувався перемир’я, зазначається у повідомленні.

«Незважаючи на збройні провокації, сили АТО відновлюють інфраструктуру Донбасу. Зокрема, нещодавно за сприяння офіцерів цивільно-військового співробітництва поблизу населеного пункту Новотроїцьке відкрився новий контрольний пункт в’їзду-виїзду та гуманітарно-логістичний центр», - інформує прес-центр АТО.

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