Бойовики зосередили обстріли на Донецькому напрямку - АТЦ

По Троїцькому ворог вів прицільний вогонь із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

"20 листопада у зоні АТО терористи продовжили обстрілювати наші позиції, переважно на Донецькому напрямку. Використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, російсько-терористичні найманці вели провокаційний вогонь по Верхньоторецькому, Троїцькому, Піскам, Мар’їнці та Новгородському", - йдеться у повідомленні.

При цьому зауважили, що на Артемівському напрямку бандити обстріляли Зайцеве, Майорськ та Луганське, а також Новотошківське на Луганському напрямку.

"Військові сапери продовжують розмінування вздовж усієї лінії розмежування. У Сватовому вже розміновано більше 63 гектарів території та знищено більше 26 тисяч вибухонебезпечних предметів", - додали у прес-центрі АТО.

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