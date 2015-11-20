Бойовики всю ніч обстрілювали військових, по Красногорівці випущено чотири реактивних снаряди - штаб

З 18 години вчорашнього вечора і до 6 ранку жодна година у зоні проведення АТО не пройшла без обстрілів.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Як і раніше, переважну більшість вогню загарбники зосередили на Донецькому напрямку. Із 36 обстрілів – 30 злочинці з використанням гранатометів, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї провели по Мар’їнці, Авдіївці, Новгородському, Опитному та Піскам", - йдеться у повідомленні.

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У штабі АТО зазначають, що на Артемівському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи обстрілювали Зайцеве, а на Луганському, із зенітних установок, – Новотошківське.

"Із гранатометів найманці вели прицільний вогонь безпосередньо по наших позиціях в районі Мар’їнки, а також із 82-міліметрових мінометів – по Лозовому", - відзначають у штабі.

Також зазначається, що з 21.34 до 22.15 терористи знов обстріляли мирний населений пункт. Із реактивних систем залпового вогню бойовики двічі вели вогонь з боку Старомихайлівки по населеному пункту Красногорівка. Загалом по мирних мешканцях було випущено 4 реактивних снаряди.