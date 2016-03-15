Бойовики 15 разів обстріляли сили АТО – штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу на своїй сторінці у Facebook.

«В зоні проведення АТО російські найманці продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України. З початку доби зафіксовано 15 обстрілів, 12 з них на Донецькому, 2 на Маріупольському та 1 - на Луганському напрямках», - йдеться в повідомленні.

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За даними штабу, тричі протягом минулого дня бойовики з мінометів калібру 82 мм обстріляли опорні пункти поблизу Зайцевого, а також вели там вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру.

Позиції поблизу Авдіївки російські найманці близько 6-ї ранку обстріляли з мінометів та АГС.

З гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по укріпленнях неподалік Новотроїцького, Мар’їнки, Майорська та Пісків.

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«Неприцільний вогонь по позиціям сил АТО російські терористи вели з мінометів поруч з н.п. Новотошківське та Зайцеве, а з стрілецької зброї та гранатометів поблизу Красногорівки та шахти Бутівка», - констатують у штабі.

Українські військові на провокації не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали, йдеться в повідомленні.