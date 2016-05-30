Глава Генштабу позбавив звань двох військових, які "погоріли" на хабарі

Про це сам Муженко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Завершено службове розслідування за фактом вимагання та отримання хабара у розмірі 6 тис. грн військовослужбовцями військової комендатури м. Волноваха капітаном Машкіним А.А. та старшиною Брудковим К.О", - йдеться у його повідомленні.

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Зазначається, що після проведення розслідування глава Генштабу прийняв рішення щодо позбавлення військових звань згаданих вище військових.

"Їхню подальшу долю визначить суд, а найближчі 60 діб хабарники проведуть за ґратами", - підсумував Муженко.