На передовій морпіхи під інтенсивними обстрілами пристосовуються до морозів (відео)

20:59, 17 листопада 2016
Війна
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Ворог не шкодує боєприпасів на морпіхів. Здригається Водяне, Павлопіль і Широкине.

Кадр із відео ТСН

Іноді на нульовці обстріли бойовиків продовжуються годинами, довезти БК і продукти воякам дуже важко. Їхній секретний всюдихід у таких випадках - велосипед.

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З настанням морозів стало ще важче. Але морпіхи тримаються позиціїї, не зважаючи ні на що.

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