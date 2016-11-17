На передовій морпіхи під інтенсивними обстрілами пристосовуються до морозів (відео)
20:59, 17 листопада 2016Війна
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Ворог не шкодує боєприпасів на морпіхів. Здригається Водяне, Павлопіль і Широкине.
Кадр із відео ТСН
Іноді на нульовці обстріли бойовиків продовжуються годинами, довезти БК і продукти воякам дуже важко. Їхній секретний всюдихід у таких випадках - велосипед.
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З настанням морозів стало ще важче. Але морпіхи тримаються позиціїї, не зважаючи ні на що.
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