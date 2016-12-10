ОБСЄ закупить нові безпілотники замість збитих бойовиками на Донбасі

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Багато наших дронів були збиті (бойовиками на Донбасі, - Ред.) або виведені з ладу", - заявив голова ОБСЄ Ламберто Заньєр у п'ятницю, 9 грудня, під час конференції за участю міністрів закордонних справ 50 держав-членів організації у Гамбурзі.

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Він повідомив, що ОБСЄ з моменту початку здійснення моніторингу ситуації на Сході України втратила вісім безпілотних літальних апаратів. Саме тому Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ була змушена призупинити використання на Донбасі дронів, які здатні здійснювати польоти на відстань до 150 кілометрів.

Заньєр також повідомив, що ОБСЄ має намір збільшити виділення коштів на закупівлю іншої високотехнологічної техніки, яка допоможе фахівцям організації у їхніх роботі, зокрема інфрачервоних відеокамер спостереження, які реагують на рух, а також супутникових знімків, які роблять комерційні компанії.