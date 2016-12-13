Штаб АТО: За добу бойовики 42 рази відкривали вогонь на Донбасі
Минулої доби обстріли не вщухали на всіх напрямках, загалом відбулося 42 обстріли.
Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 12 грудня.
На Маріупольському зі 120 та 82-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Красногорівці, Талаківці, Широкиному. З гранатометів неодноразово - по Мар’їнці. По Широкиному та Павлополю вогонь вів снайпер.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинуло троє військових, ще 2 - поранено
На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку, Лопаскіне, Золоте, Троїцьке, Сизе. По Новозванівці вогонь вела і артилерія противника.
На Донецькому напрямку під вогонь мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапила Авдіївка. Зайцеве обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї.