Штаб АТО: За добу бойовики 42 рази відкривали вогонь на Донбасі

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 12 грудня.

На Маріупольському зі 120 та 82-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Красногорівці, Талаківці, Широкиному. З гранатометів неодноразово - по Мар’їнці. По Широкиному та Павлополю вогонь вів снайпер.

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На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку, Лопаскіне, Золоте, Троїцьке, Сизе. По Новозванівці вогонь вела і артилерія противника.

На Донецькому напрямку під вогонь мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапила Авдіївка. Зайцеве обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї.