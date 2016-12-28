"Таке відчуття, що на дворі 14-15 рік": волонтер про допомогу військовим під час боїв на Світлодарській дузі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

"Світлодарська дуга. Минулий тиждень, мов у пеклі, взяття та утримання нових позицій... Ви просто не розумієте, яку кількість волонтерів та небайдужих людей було там за минулий тиждень. Таке відчуття, що на дворі 14-15 рік", - йдеться у його повідомленні.

Також волонтер розповів, що на блокпостах проблем немає, швидко пропускають.

Читайте такожБої на Світлодарській дузі: волонтери назвали причини й відтворили хронологію подій (карти)

Люди везли для військових все: тепловізори, біноклі, медичні препарати та витратні матеріали, запчастини і колеса до автотранспорту військових, зігрівайки, воду, бензопили, теплий одяг, шкарпетки та рукавички, форму на зміну, генератори, матеріали для зміцнення бліндажів та інше.

"Можна було в будь-якому спокійному місці легко потрапити під обстріл і звідти ніколи не повернутися, оскільки орки вели такий безладний обстріл, що міни та снаряди прилітали туди, де їх за визначенням бути не повинно і ніколи туди не долітало. Але все це не зупиняло. І чим важчі були бої, тим більше людей їхало туди", - зазначив Мисягін.