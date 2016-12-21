На Світлодарській дузі контактні бої йдуть на відстані 70 метрів (відео)

На Світлодарській дузі бій точиться за невелику ділянку близько 1,5 на 1,5 кілометра, українські військові закріпилися на відвойованих у терористів позиціях. Про це ідеться в сюжеті ТСН.

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Журналісти повідомляють, що в них на очах протягом дня з передової на машинах "швидкої" вивезли щонайменше трьох поранених. Точна цифра втрат за добу буде відома пізніше, проте вже зараз бійці нарікають, що операцію на Світлодарській дузі можна було провести значно ефективніше.

"Організації немає. Я як солдат кажу, це було неорганізовано, непродумано", - кажуть військові.

Найбільше оборонцям України дошкуляє ворожа артилерія.

"Іде бій. Бій постійний – уповільнений переходить в активну фазу. Арта працює без зупинки. Наша теж, але, на жаль, не на придушення їхньої арти. Я в процентному відношенні не знаю, але дуже багато артилерійського вогню", - каже боєць ЗСУ Анатолій Адамовський.

За їхніми словами, контактні бої тривають на відстані до 70 метрів. Військові з передової кажуть, що бій точиться за невеликий шматок території – десь 1,5 на 1,5 кілометра. Бойовики намагаються повернутися на свої позиції, однак безрезультатно.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, вже кілька днів поспіль найгарячішою точкою залишається напрямок Світлодарської дуги з епіцентром поблизу селища Луганське.