У Міноборони розповіли подробиці бою поблизу Попасної

«Ще вночі близько 2-ї години наші позиції були розстріляні. Потім дві короткі провокації там відбулися вже вдень, після 16-ї години. І зрештою група бойовиків у складі 16 чоловіків пішла в атаку, при цьому їх прикривав мінометний вогонь», - повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожЗа добу у зоні АТО поранено одного українського військового - Міноборони

За його даними, зрештою, наразившись на організовану оборону і влучний вогонь у відповідь з боку сил АТО, окупанти відступили. Дещо згодом відбулася ще одна невдала спроба ворожого наступу. Обидві атаки тривали по 50 хвилин, українські війська втрат в цьому бою не зазнали, додав речник.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, минулої доби бойовики 48 разів обстріляли позиції українських військових.