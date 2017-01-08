У Луганській області російські найманці потрапили на власне мінне поле - розвідка

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У частинах та підрозділах 2 АК (Луганськ) ЗС РФ відмічається відсутність взаємодії між підрозділами. 7 січня ц.р. військовослужбовці 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ під час висування на бойові позиції потрапили на мінне поле, що напередодні було встановлено саперами цієї ж бригади», - йдеться у повідомленні.

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Також, за даними розвідки, з метою поповнення некомплекту в частинах та підрозділах 7 окремої мотострілецької бригади, які зазнали значних втрат під час боїв в районі Світлодарського виступу, набирають кандидатів на військову службу. «Бажаючі вступити до лав бригади погоджуються проходити службу виключно в підрозділах забезпечення та категорично проти призначення до складу бойових підрозділів. Таким чином, основним джерелом комплектування особовим складом бойових підрозділів залишаються вербувальні центри на території РФ, зокрема у містах Курськ, Ростов-на-Дону, Новочеркаськ», - констатували у ГУР Міноборони .

Крім того, в управлінні зазначили, що у зв'язку із незадовільними умовами матеріального та продовольчого забезпечення несення чергування на передових позиціях 11 окремого мотострілецькому полку (Макіївка) 1 армійського корпусу (Донецьк) збройних сил РФ морально-психологічний стан військовослужбовців залишається на низькому рівні, трапляються випадки відкритої непокори та невдоволення умовами служби.