На Луганщині бойовики почали таємне переміщення військ до лінії фронту – ІС

Про це повідомляє група «Інформаційне спротив».

Зазначається, що на даний момент перекинуто до 200 чоловік в партіях на кожен напрямок.

Звертає на себе увагу скритність і прагнення замаскувати переміщення військ (пересування - в сутінках, кількома невеликими конвоями). У складі посилення – місцеві бойовики і російські найманці в основному зі складу Луганського і Алчевського «гарнізонів».

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Очікується прибуття найближчим часом бронетехніки, мінометів і інших вогневих засобів.

Крім того, в ІС повідомили, що у н. п. Новогригорівка (Бахмутський район Донецької області, поблизу Дебальцевого) зростає невдоволення населення масовими випадками мародерства з боку бойовиків.