Бойовики зосередили вогонь на Маріупольському напрямку - штаб АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Так, на Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Водяне, з гранатометів і стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по Лебединському, Новогригорівці, Водяному, Талаківці і Широкіному.

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На Донецькому напрямку терористи з гранатометів і стрілецької зброї обстріляли Зайцеве та Новгородське.

На Луганському напрямку з мінометів вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів і стрілецької зброї - за Новоалександрівці і Новозванівці.

В цілому бойовики 21 раз обстріляли позиції Збройних сил України, додали в штабі.