За добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає - Міноборони
13:17, 22 січня 2017Війна
348 0
Впродовж минулої доби в зоні антитерористичної операції загиблих і поранених серед українських військових немає.
Иллюстрация / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
Читайте такожБойовики на Донеччині замінували кішку - волонтер (фото)
“За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений”, - сказав Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за минулу добу бойовики 33 рази обстріляли українських військових на Донбасі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter