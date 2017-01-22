За добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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“За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений”, - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за минулу добу бойовики 33 рази обстріляли українських військових на Донбасі.