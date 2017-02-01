Жебрівський про обстріли Авдіївки: вдалось навіть трошки поспати

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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"Ніч у Авдіївці пройшла відносно спокійніше. Російські бойовики продовжували стріляли із "Градів", гармат і танків. Але не порівняно із вчорашнім днем. Вдалось навіть трошки поспати і мешканцям змученого міста, і захисникам", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали. 30 січня місто через обстріли залишилося без водо-, електро- і теплопостачання.

Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.

За словами президента України Петра Порошенка, вживаються необхідні заходи для того, щоб забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки та 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.

Вчора прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідав Авдіївку, де провів засідання оперативного штабу з врегулювання надзвичайних ситуацій. Він сказав, що в місті вдається зберігати тепло у будинках, але відновлення постачання електроенергії неможливе без припинення вогню.