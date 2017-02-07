Бойовики намагаються дискредитувати українських військових - штаб АТО
02:29, 07 лютого 2017Війна
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Бойовики вкотре намагаються дискредитувати українських військових, поширюючи інформацію про нібито існування в українських військових планів обстрілу Маріуполя.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Сьогодні російські ЗМІ розгорнули чергову інформаційну кампанію проти українських військ, що перебувають у районі проведення АТО. Так, у мережі Інтернет активно поширюється інформація про нібито наявність в українських військових планів обстрілу міста Маріуполь", - йдеться в повідомленні.
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У штабі АТО назвали це черговою спробою з боку російсько-окупаційних військ дискредитувати Збройні Сили України, а також штучно створити інформаційний привід для прикриття власних планів щодо обстрілу мирного населення міста на підконтрольній Україні території.
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