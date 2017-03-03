Захарченко "рубає всі зв'язки": бойовики оголосили "торгову блокаду" Києву
13:14, 03 березня 2017Війна
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Ватажок бойовиків так званої Донецької народної республіки Олександр Захарченко заявив, що тепер "ДНР оголошує блокаду" Києву.
Олександр Захарченко / REUTERS
"Ми рубаємо всі зв'язки з Україною, з якою воюємо. Так, продавали вугілля, щоб отримувати гроші і платити зарплату тут. Але за рахунок того, що ми навчилися жити в блокаді, ми оголошуємо блокаду Україні", — цитує Захарченко РИА Новости.
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Раніше Захарченко заявив, що бойовики захопили близько 40 підприємств на окупованій території Донбасу.
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