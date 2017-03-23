На Донеччині через загострення в зоні АТО ввели додаткові обмеження

У Донецькій області через загострення ситуації в районі проведення антитерористичної операції і підвищенням ризику проникнення диверсійно-розвідувальних груп з 23 березня запроваджено тимчасові обмеження на території області.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава обласної поліції В’ячеслав Аброськін.

Заходи безпеки передбачають обмеження переміщення осіб без документів, що посвідчують особу, з 22.00 до 05.00.

Заборонено проведення фото-, кіно- та відео- зйомок військовослужбовців.

Також забороняється проведення туристичних екскурсій і походів, рибальства громадянами України та іншими особами поза встановлених відповідно до законодавства таких місць.

Крім того, заборонено переміщення зареєстрованої спортивної, мисливської вогнепальної зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії до району та в районі проведення АТО.

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Також обмежується рух транспортних засобів дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг і проходять поза межами встановлених пунктів пропуску, крім спеціалізованої сільськогосподарської техніки, що проводить польові роботи.

Не допускається перебування у районах проведення заходів іноземних громадян і осіб, які не мають відповідної реєстрації.

Забороняється перебування в лісових масивах та лісосмугах, біля водоймищ (річок, ставків) в районах розташування вразливих в терористичному відношенні об’єктів, магістральних газогонів, хімічних підприємств, ТЕС, плотин, тощо (крім співробітників лісового господарства та посадових осіб, задіяних в проведенні робіт з технічного обслуговування).

Також заборонено використання радіостанцій в транспортних засобах, крім установлених на транспорті спеціального призначення (або зареєстрованих у встановленому порядку) та здійснення будь-яких польотів безпілотних, легкомоторних літальних апаратів.

Вказані обмеження стосуються усіх громадян України, крім військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів у складі підрозділів, залучених до сил та засобів АТО.