Сьогодні бойовики 39 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО - штаб

За сьогодні російсько-окупаційні війська 39 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, у тому числі із забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння.

Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, епіцентром вогневого протистояння став Маріупольський напрямок.

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«Вже вночі захисників Мар'їнки противник обстріляв з танку, а зранку почав активно застосовувати артилерію та міномети. З артилерійських систем калібру 122 мм противник обстріляв морських піхотинців у Водяному, з мінометів калібру 120 мм – оборонців Павлополя, Широкиного та Новотроїцького. Міномети калібру 82 мм ворог застосував поблизу Талаківки, а зенітну установку - поблизу Широкиного. По позиціях поблизу населених пунктів Новотроїцьке, Широкине та Водяне вели вогонь ворожі снайпери», - йдеться повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку, поблизу Авдіївки та Новгородського, російсько-окупаційні війська вели обстріли позицій ЗСУ з мінометів калібру 120 мм, з мінометів калібру 82 мм – по опорних пунктах поруч з Новгородським та Зайцевим, з гранатометів різних систем ворог вів вогонь по позиціях біля Авдіївки, Троїцького, Кам’янки, а з великокаліберних кулеметів – поруч з Луганським.

«В окремих випадках, аби пригасити вогневу активність ворога сили АТО відкривали вогонь у відповідь», - додали у прес-центрі.