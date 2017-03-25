У Зайцевому через обстріл бойовиків загинули двоє мирних мешканців - поліція

У Зайцевому Донецької області внаслідок обстрілу бойовиків загинули двоє мирних мешканців, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Зазначається, що тіла чоловіка та жінки виявив військовий медик після мінометного обстрілу з боку терористів.

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"Сьогодні о 18 годині до Бахмутського відділу поліції надійшла інформація від військового медика, про те, що по вул. Рибалко, на подвір’ї приватного будинку знайдено вбитих мирних мешканців - чоловіка 1959 року народження та жінки 1964 року народження", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що вони знаходились на вулиці, коли бойовики почали мінометний обстріл населеного пункту.

Наразі інформації про інших загиблих чи поранених немає. На місце події спрямовані поліцейські.

Попередня правова кваліфікація – ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.