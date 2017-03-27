ІС: бойовики активізували використання безпілотників в зоні АТО

В зоні АТО відновилося активне використання окупантами безпілотних літальних апаратів.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», безпілотники використовуються з метою ведення розвідки бойових порядків сил АТО на тактичному рівні, а також дорозвідки цілей для нанесення вогневих ударів (протягом вихідних 25-26.03.2017 зафіксовано 7 прольотів БПЛА).

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Крім того, за даними ІС, на окремих ділянках активізувалися дрібні піхотні групи противника, що діють рейдових способом. В основному дані групи виконують два завдання – раптовий масований обстріл передових позицій сил АТО з автоматичної стрілецької зброї та ручних гранатометів з наступним швидким відходом, або розтин системи оборони передових позицій ЗСУ (шляхом провокування відповіді вогню розкриваються місця розташування вогневих засобів, бойових порядків, режим несення бойового охорони в першій лінії українських військ).

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-терористичні війська 88 раз обстріляли позиції Збройних сил України.