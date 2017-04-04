Минулої доби на Донбасі загинули двоє військових, п'ятеро отримали поранення

Минулої доби на сході України загинули двоє військовослужбовців Збройних сил України, п'ятеро отримали поранення, ще один помер у госпіталі після тривалого лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій, на превеликий жаль, загинуло двоє українських військовослужбовців, ще п'ятеро наших бійців зазнали поранень. І, окрім того, вчора в Головному військовому медичному клінічному центрі (Головний військовий госпіталь) помер військовослужбовець, який 2 березня під час обстрілу поблизу Авдіївки зазнав тяжких поранень", - сказав Мотузяник.

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Також він повідомив, що вчора вранці у Верхньоторецькому у полі трактор наїхав на міну, підірвався, а водій зазнав поранень.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.