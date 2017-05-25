Бойовики двічі обстріляли контрольний пост "Маріїнка"

Російсько-терористичні війська вчора двічі відкривали вогонь по контрольному посту прикордонників «Мар’їнка» на Донеччині.

Як повідомляє Держприкордонслужба, вогонь даному дорожньому коридорі поблизу КПВВ «Мар’їнка» тривав понад годину.

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Обстріл вівся з гранатометів, 82-мм мінометів та стрілецької зброї з населеного пункту Олександрівка.

Пропускні операції на КПВВ тимчасово призупинялися, щоб не допустити жертв серед цивільних громадян.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу противник 50 разів відкривав вогонь по українським воїнам, неодноразово використовуючи важке артилерійське озброєння.