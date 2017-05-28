З початку доби бойовики здійснили 20 обстрілів позицій сил АТО

З початку доби підрозділи російсько-терористичних бандформувань 20 разів застосовували зброю проти позицій сил АТО, в тому числі і заборонену Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що під час одного з таких ворожих обстрілів сьогодні вкотре постраждали мирні громадяни та міська інфраструктура Донбасу.

«На Приморському напрямку, починаючи орієнтовно з 6.30 години ранку, впродовж півтори години проросійські незаконні збройні формування здійснили інтенсивний обстріл оборонних укріплень сил АТО під Красногорівкою. Бойовики використовували міномети калібрів 120 й 82 мм, озброєння танків й БМП, гранатомети. Водночас вони випустили понад 10 снарядів з РСЗВ "Град" по житлових кварталах цього населеного пункту. В результаті цього серйозних руйнувань зазнали місцеві лікарня, школа та десятки житлових будинків. Кілька місцевих мешканців отримали незначні поранення й травмування», - йдеться у повідомленні.

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За даними штабу, пізніше бойовики двічі відкривали вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях Збройних Сил України в районі Широкиного, з мінометів калібру 82 мм - поблизу Чермалика. Неподалік Лебединського бандити застосовували гранатомети, а біля Мар'їнки - великокаліберні кулемети.

Наголошується, що на Донецькому напрямку проросійські бандформування ще до світанку кілька разів відкривали вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння танку по оборонних укріпленнях ЗСУ в районі селища Луганське, що на Світлодарській дузі. А в передмісті Авдіївки НЗФ били з артилерійських систем калібру 122 мм та гранатометів різних модифікацій. Північніше, біля Кам'янки та Новоселівки Другої, укріплення сил АТО потрапили під ворожий вогонь з великокаліберних кулеметів.

«На Луганському напрямку з початку доби бандформування двічі відкривали вогонь по наших опорних пунктах неподалік Новоолександрівки з великокаліберних кулеметів. Згодом з гранатометів накривали опорні пункти сил АТО в районі Кримського, Донця та Катеринівки. З початку доби втрат серед бійців ЗС України не було», -додали в прес-центрі.