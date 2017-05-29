Бойовики на Донбасі все частіше використовують ствольну артилерію і РСЗВ - ІС

Бойовики на Донбасі все частіше використовують ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України Дмитро Тимчук.

"Дії російсько-терористичних військ у зоні АТО носять усе більш провокаційний характер, окупанти все більш грубо й демонстративно порушують Мінські домовленості", - підкреслюється в повідомленні.

Так, противник усе частіше використовує ствольну артилерію і РСЗВ, відзначаються випадки тривалого ведення вогню з артилерійських систем і мінометів із одних і тих же позицій.

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"Тобто, не зустрічаючи вогню у відповідь від ЗСУ, окупанти після скоєння вогневих нальотів не обтяжують себе зміною вогневих позицій або здійснюють маневр на мінімальну відстань", - пояснив Тимчук.

Крім того, зазначив він, противник активно насичує свій передній край БПЛА тактичного радіусу дії (в основному використовуючи адаптовані цивільні квадрокоптери).

"Протягом минулих вихідних щонайменше три рази відзначалися спроби бойовиків у ході вогневих нальотів і обстрілів коригувати мінометний вогонь за допомогою БПЛА (ще двічі окупанти вели за їх допомогою розвідку тактичного тилу сил АТО)", - додав Тимчук.