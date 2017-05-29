У Дніпровському госпіталі рятують трьох військових із зони АТО

У лікарні імені Мечникова в Дніпрі за вихідні привезли трьох поранених бійців із зони АТО. У всіх мінно-вибухові поранення, які вони отримали в Новозванівці, Красногорівці і Зайцевому. Про це повідомляє місцевий "34 канал".

Читайте такожБойовики на Донбасі все частіше використовують ствольну артилерію і РСЗВ - ІСДвоє військових при свідомості, у них осколкові поранення кінцівок і голови. Зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Третій поранений - 20-річний Роман зі Львівської області - у важкому стані. До лікарні його привезли з серйозним пораненням голови, грудей і живота. Боєць знаходиться на апараті штучного дихання. Лікарі провели складні операції із вилучення осколків з його голови. Але один застряг глибоко в мозку, і бійця чекає ще одна операція. Лікарі сподіваються врятувати йому життя.