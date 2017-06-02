У Дніпрі 20-річний боєць прийшов до тями після семи діб без свідомості
16:03, 02 червня 2017Війна
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Поранений боєць переніс надважку операцію.
Боєць через трахеостому не може говорити. Шепоче губами і посміхається, пише записки / Сергій Риженко via Facebook
У Дніпрі поранений боєць почав самостійно дихати після семи діб без свідомості, повідомив у Facebook головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.
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20-річний Роман прийшов до тями після надважкої операції. Боєць сім діб провів без свідомості, підключеним до апарату штучної вентиляції легенів.
"Приїхала мама й тітка. Роман через трахеостому не може говорити. Шепоче губами і посміхається, пише записки", - пише Риженко.
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