У Дніпрі 20-річний боєць прийшов до тями після семи діб без свідомості

У Дніпрі поранений боєць почав самостійно дихати після семи діб без свідомості, повідомив у Facebook головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

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20-річний Роман прийшов до тями після надважкої операції. Боєць сім діб провів без свідомості, підключеним до апарату штучної вентиляції легенів.

"Приїхала мама й тітка. Роман через трахеостому не може говорити. Шепоче губами і посміхається, пише записки", - пише Риженко.