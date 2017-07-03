Спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько 220 вибухів на Донбасі за вихідні

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за вихідні зафіксувала близько 220 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за вихідні станом на 19:30 2 липня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

"У період із вечора 30 червня до вечора 1 липня Спеціальна моніторингова місія задокументувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, зокрема близько 120 вибухів, якщо порівнювати з близько 200 вибухами у попередній звітний період (станом на 30 червня). У період із вечора 1 липня до вечора 2 липня місія задокументувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, але менше вибухів (близько 80)", - йдеться у звіті.

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"У період із вечора 30 червня до вечора 1 липня СММ задокументувала менше порушень режиму припинення вогню в Луганській області, і зокрема без вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 300 вибухів). З вечора 1 липня до вечора 2 липня місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, зокрема 20 вибухів, якщо порівнювати із попередніми 24 годинами", - сказано у звіті.