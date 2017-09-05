"Подивись в мої очі, враже": ролик-звернення бійця АТО до росіян зворушив соцмережі

Опубліковано відео, в якому український боєць АТО звертається до російських ворогів. Відповідний ролик з'явився у Facebook Головного управління розвідки при Міністерства оборони України.

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"Подивись в мої очі, враже, ти називав мене своїм молодшим братом і потайки руйнував мою армію, щоб потім прийти і забрати все без бою? Ти вважав, що легко здолаєш меншого? Але ти забув, враже, що моя країна воювала всю свою історію, ти забув, що я - нащадок славетних воїнів", - йдеться у ролику.

"Подивись в мої очі, враже, ти дивишся в очі смерті. Ти дивишся в очі своєї смерті", - такими словами закінчується відео.

Як повідомляв УНІАН, українська контррозвідка виявила чергового військовослужбовця Збройних Сил РФ, який воює на боці донбаських терористів.