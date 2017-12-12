Доба в зоні АТО минула без втрат для ЗСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Протягом минулої доби попри потужні мінометні обстріли з боку російсько-окупаційних військ майже по всій лінії зіткнення ЗСУ бойових втрат не зазнали. Жоден український військовий не загинув і не був поранений», - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російські окупанти 22 рази порушили перемир’я.