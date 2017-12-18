"Випустили цілий пакет": бойовики обстріляли Новолуганське з "Градів", є жертви

18 грудня близько 17.00 години російсько-окупаційні війська з населеного пункту Горлівка здійснили варварський, цинічний обстріл з реактивних систем залпового вогню по населеному пункту Новолуганське, що на Луганському напрямку району АТО.

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"На жаль, є жертви серед цивільного населення та руйнування житлових будівель у Новолуганську. Кількість жертв та масштаби руйнувань встановлюються", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Зазначається, що вживаються негайні заходи з евакуації місцевих мешканців та локалізації пожеж, що виникли внаслідок терористичних обстрілів.

Про обстріл Новолуганського пише на своїй сторінці у Facebook й волонтер Юрій Мисягін: "10 хвилин тому сепаратисти обстріляли житлове селище Новолуганське з реактивних систем "Град". Випустили цілий пакет. Горять житлові будинки. Є поранені серед місцевих жителів".