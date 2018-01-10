Бойовики сьогодні здійснили чотири обстріли позицій українських військових – штаб

Від початку доби російсько-окупаційні війська провели 4 прицільні обстріли позицій Збройних сил України, у одному випадку українські військовослужбовці були змушені придушувати вогневу активність загарбників із зброї, не забороненої Мінськими домовленостями.

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Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 10 січня 2018 року. «Російсько-окупаційні угруповання продовжують нехтувати домовленостями про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілювати із заборонених Мінськими угодами мінометів оборонні укріплення Збройних сил України», - поінформували у штабі.

На Луганському напрямку, сказано у зведенні, бойовики вдалися до обстрілів позицій сил АТО у районі Світлодарської дуги. Зокрема, понад 30 мін з мінометів калібру 120 мм та 82 мм окупанти випустили по захисниках Новолуганського. Також біля цього населеного пункту бойовики активно застосовували автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Неодноразово за світлої пори доби окупанти із 82-мм мінометів та кулеметів вели вогонь по оборонцях Луганського.

На Донецькому напрямку з гранатометів окупанти обстріляли опорні пункти українських воїнів неподалік Верхньоторецького.