Загострення в зоні АТО: троє українських бійців загинули, ще п'ятеро отримали поранення

Минулої доби російсько-окупаційні угрупування здійснили 7 обстрілів позицій ЗСУ, троє українських військовослужбовців загинули, ще 5 поранено.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку бойовики активізувалися за темної пори доби у районі Світлодарської дуги. Ворог вів вогонь із гранатометів різних видів та 120-мм мінометів довкола населеного пункту Луганське.

На Донецькому напрямку окупанти порушували домовленості про припинення вогню з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Пісків.

З мінометів такого ж калібру загарбники обстрілювали опорні пункти довкола Верхньоторецького, а з гранатометів і стрілецької зброї – провокували воїнів ЗСУ до бойового протистояння неподалік Новотроїцького.

Особливу вогневу активність противник також виявляв у передмісті Авдіївки. Зокрема, на підступах до цього прифронтового міста агресор понад годину вів вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Гранітного незаконні збройні формування порушували перемир’я зі стрілецької зброї.

"У результаті ворожих обстрілів, на жаль, загинув один військовослужбовець. Також із сумом повідомляємо, що, минулої доби, під час виконання бойового завдання, внаслідок підриву техніки на міні, поранення несумісне з життям отримали двоє наших воїнів. Ще п’ятеро військовослужбовців зазнали бойових травмувань", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що ЗСУ у двох випадках були вимушені відкривати вогонь у відповідь із озброєння не забороненого Мінськими угодами.