Під час обстрілу в зоні АТО загинув боєць Дмитро Сисков (відео)

На лінії зіткнення загинув 37-річний Дмитро Сисков. Ще двоє бійців зазнали тяжких поранень.

В зоні АТО загинув боєць 58-ї бригади Дмитро Сисков. Днями з ним прощатимуться у його рідному Чернігові.

Також під час обстрілу іще двоє бійців зазнали тяжких поранень. Бойовики б'ють із забороненого великого калібру по всій лінії розмежування, передає ТСН.