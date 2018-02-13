Під час обстрілу в зоні АТО загинув боєць Дмитро Сисков (відео)

19:40, 13 лютого 2018
Війна
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фото УНИАН

Також під час обстрілу іще двоє бійців зазнали тяжких поранень. Бойовики б'ють із забороненого великого калібру по всій лінії розмежування, передає ТСН.

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Теги: #загинув боєць АТО