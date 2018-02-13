Під час обстрілу в зоні АТО загинув боєць Дмитро Сисков (відео)
19:40, 13 лютого 2018Війна
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На лінії зіткнення загинув 37-річний Дмитро Сисков. Ще двоє бійців зазнали тяжких поранень.
Поховають захисника України у Чернігові \ фото УНИАН
В зоні АТО загинув боєць 58-ї бригади Дмитро Сисков. Днями з ним прощатимуться у його рідному Чернігові.
Також під час обстрілу іще двоє бійців зазнали тяжких поранень. Бойовики б'ють із забороненого великого калібру по всій лінії розмежування, передає ТСН.
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