У Повітряних силах ЗСУ раніше заявили, що загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе - 54.

Згідно з уточненою інформацією, у ніч на 28 травня російські окупанти атакували Україну 59 іранськими дронами "Shahed", 58 з них було знищено нашими захисниками. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"За уточненою інформацією, цієї доби, вночі, Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed", 58 із 59 було знищено нашими захисниками", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначається, протягом цієї доби противник завдав 91 авіаційний удар та здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Атака на Україну 28 травня - головне

У ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з північного напрямку - Брянська область, та південного - Краснодарський край.

У Повітряних силах ЗСУ раніше заявили, що загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе - 54, а 52 з них було знищено.

Противник спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури країни в центральних регіонах, зокрема на Київську область.

Зокрема, під час нічної атаки проти України росіяни вдарили "шахедами" по одному з інфраструктурних об’єктів на Житомирщині. Зафіксовані пошкодження. Крім того, в декількох районах столиці є руйнування через падіння уламків безпілотників і жертви серед людей.

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