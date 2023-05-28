Втрати ворога перевищили сотню осіб.

Російські загарбники продовжують спроби наступу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках. Протягом минулої доби вони намагались захопити взводні опорні пункти.

Про це повідомив речник Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону. Він заспокоїв, що ворог не мав успіху й зазнав втрат.

За словами речника, на Мар’їнському і Авдіївському напрямках ворог вів наступальні дії групами. Найбільше штурмів було зафіксовано в Мар’їнці – всі вони були безуспішними.

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"Втрат наших позицій немає. Наші захисники надійно утримують рубежі і відбили 14 атак ворога", – наголосив Шершень.

Водночас на Таврійському напрямку протягом минулої доби втрати противника вбитими та пораненими склали 124 особи. Також було знищено три склади боєприпасів, а вісім одиниць техніки армії РФ не підлягають ремонту.

На Запорізькому напрямку армія Росії продовжує вести активну оборону, зокрема в районах Новопавлівки і Оріхова.

"В очікуванні наступальних дій з боку ЗСУ основні зусилля ворог спрямовує на підтримку підрозділів у постійній бойовій готовності, продовжує фортифікаційне обладнання рубежів та позицій, встановлює мінно-вибухові загородження", – підсумував речник.

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Як раніше повідомляв УНІАН, минулої доби українські захисники та захисниці знищили ще близько 400 російських окупантів. Також ліквідовано десятки одиниць ворожої техніки. Загальні бойові втрати росіян становлять близько 206,6 тисяч осіб.

Авіація сил оборони за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також три - по його зенітно-ракетних комплексах.

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