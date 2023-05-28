Руйнування внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників фіксують в різних районах столиці.

Цієї ночі російські окупанти завдали по українській столиці удару із застосуванням кількох десятків дронів-камікадзе. Вже було відомо про одного загиблого внаслідок атаки РФ, однак кількість жертв атаки зросла.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на територію АЗС, за попередньою інформацією, постраждали троє осіб, одна особа загинула.

Згодом в КМВА уточнили, що в Голосіївському районі постраждала одна особа (травми нижніх кінцівок), одна особа загинула. Це сталося внаслідок влучання уламків в 7-поверхову нежитлову будівлю

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"Попередня інформація щодо падіння уламків на території АЗС не підтвердилася. Очікуйте на нові повідомлення", – зазначили в КМВА.

Київській міський голова Віталій Кличко також повідомив про одну постраждалу і одного загиблого у Солом’янському районі.

"У Солом'янському районі столиці внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС госпіталізували жінку 35-ти років. Та загинув 41-річний чоловік", – написав мер міста.

Атака по Україні в ніч на 28 травня - що відомо

В ніч на неділю російські окупанти завдали масованого удару по Києву дронами-камікадзе. Понад 20 БПЛА ворога було збито, однак атака триває.

Влада Києва інформувала про руйнування в різних районах столиці. Зокрема, в Печерському районі внаслідок падіння уламків БПЛА спалахнув дах дев’ятиповерхового будинку, У Соломʼянському районі уламком дрону пошкоджений 3-й поверх семиповерхової будівлі. В Голосіївському районі рятувальники ліквідовують пожежу на підприємстві.