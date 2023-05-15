Було збито кілька ударних дронів та один розвідувальний безпілотник.

Сили оборони України сьогодні близько опівночі знищили 5 іранських безпілотних літальних апаратів, використовуваних російськими окупантами, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Близько опівночі 14 травня 2023 року на північно-східному напрямку в зоні відповідальності Повітряне командування "Схід" знищено чотири ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Атака по Україні в ніч на 15 травня - що відомо

В ніч на 15 травня у багатьох регіонах України оголошували повітряну тривогу. Найдовше вона тривала в Сумській, Чернігівській та Полтавській областях (майже до 4 ранку). З’являлися повідомлення про загрозу атаки безпілотниками.

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Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус вранці 15 травня повідомив, що ворог 8 разів ворог застосовував авіацію, а також дрони, один Shahed було ліквідовано.

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що за увесь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну від 24 лютого 2022 року знищено безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 тис. 720 одиниць, і зокрема, 24 за минулу добу.

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