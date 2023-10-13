Росіяни запевняють, що спрацювали засоби РЕБ, але дрон все одно впав на один з цехів.

В РФ заявили, що український безпілотник атакував хімічний завод у Брянській області.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", близько другої години ночі безпілотник авіаційного типу атакував завод імені 50-річчя СРСР. Росіяни стверджують, що дрон-камікадзе було "пригнічено силами РЕБ", але він впав на дах одного з цехів та вибухнув.

Росіяни запевняють, що внаслідок атаки ніхто не постраждав. Про руйнування будівель заводу не згадують взагалі.

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Цікаво, що "База" спочатку заявила про "атаку на завод", а через кілька хвилин виправила текст, назвавши інцидент "спробою атаки на завод".

"Бавовна" у Брянській області

Пізно ввечері 12 жовтня у російському Брянську знову було неспокійно. У районі мʼясокомбінату на околиці міста спалахнула масштабна пожежа – перед цим місцеві чули "хлопки".

Місцева влада звинуватила ЗСУ в атаці дрона. Традиційно там уточнили, що безпілотник "подавили".

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