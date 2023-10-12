У мережі вже зʼявилися фото та відео з місця події.

У російському Брянську знову неспокійно. У районі мʼясокомбінату на околиці міста спалахнула масштабна пожежа – перед цим місцеві чули "хлопки".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У мережі вже зʼявилися відео з місця події.

Місцева влада звинуватила ЗСУ в атаці дрона. Традиційно там уточнили, що безпілотник "подавили".

"Безпілотний літальний апарат літакового типу подавлений на околиці Брянська силами РЕБ. Під час падіння безпілотника сталася детонація вибухового пристрою. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні та екстрені служби", – повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

"Бавовна" в Росії: інші новини

У російському Міноборони заявили, що в ніч проти 12 жовтня нібито знищили над Бєлгородською областю безпілотник. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомляв про збиття дрона на підльоті до міста та розповів про жертв.

7 жовтня мер Москви Сергій Собянін повідомляв про нібито відбиту атаку дронів на російську столицю. У московських аеропортах знову оголошували план "Ковер".

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