Силовики Лукашенка ще вчора отримали усний наказ шукати громадян РФ, які ховаються від мобілізації.

Частина російських чоловіків намагаються сховатися від мобілізації у Білорусі, але їх будуть шукати і видавати. Силовики Лукашенка отримали усний наказ знаходити і заарештовувати ухильників з РФ.

Такою інформацією поділилося білоруське видання "Мая Краіна Беларусь".

"Після оголошення "часткової" мобілізації в РФ росіяни призовних параметрів намагаються покинути країну. Одним з напрямків вони вибирають Білорусь. Однак вони забувають, що Білорусь зараз є підконтрольною Росії державою. Диктатори без проблем видають один одному необхідних людей", — сказано в матеріалі.

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За даними журналістів, силовики режиму Лукашенка відразу після оголошення мобілізації отримали наказ вишукувати ухильників з РФ. Правда, таке доручення їм поки дали в усній формі. Співробітники правоохоронних органів повинні спостерігати за квартирами, які здаються подобово, контактувати з їх власниками і стежити за новими машинами на російських номерах.

Мобілізація в Росії: основні подробиці

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. У виступі глава країни-агресора пригрозив Заходу ядерною зброєю: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, в армію призвуть 300 тис. осіб. У МВС України вважають, що в першій хвилі буде 40-50 тис. резервістів.

ЗМІ повідомили, що в секретному 7 пункті указу про мобілізацію сказано про набір 1 мільйона чоловіків у військо. Ці дані спростував прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, але деталями він не поділився.

Після оголошення мобілізації росіяни почали масово шукати спосіб покинути країну. Вони стали частіше виїжджати в Фінляндії, а на кордоні з Грузією утворилися затори. Тим часом інші чоловіки намагаються знайти в інтернеті інформацію про те, "як зламати руку", щоб не потрапити в армію.

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