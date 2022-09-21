У державі очікують, що кількість заявок на отримання віз зросте, коли призовну кампанію розгорнуть на повну.

Після оголошення про часткову мобілізацію чоловіки призовного віку стали частіше виїжджати з Росії до Фінляндії. У скандинавській державі очікують, що кількість заявок на отримання віз зросте, коли механізм відбору в армію запрацює на повну.

Про це в коментарі порталу Helsingin Sanomat повідомив керівник консульського департаменту Міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннер.

"Воно (число приїжджих — УНІАН) значно зросло. Є заявки, які свідчать, що є бажання виїхати з Росії, а умови повернення не виконуються. Тоді рішення про видачу візи негативне", — розповів Таннер.

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За словами представника МЗС, найближчим часом очікується, що кількість росіян, які захочуть покинути територію країни, зросте. Потік заявок на отримання віз збільшиться, коли механізм мобілізації в Росії запрацює на повну.

Нагадаємо, раніше письменник Борис Акунін повідомляв, що жити в Росії стане ще страшніше. Для мобілізації 300 тисяч осіб уряду доведеться розкрутити маховик репресій до межі.

Мобілізація в Росії: що відомо

Сьогодні, 21 вересня, президент РФ Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. У своєму зверненні він також пригрозив всьому світу ядерною зброєю: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

За даними МВС України, Росія зможе закликати в першій хвилі приблизно 40-50 тисяч резервістів.

В США, Нідерландах і Великобританії прокоментували наказ російського президента. Союзники України в більшості називають такий крок визнанням поразки.

Раніше з'явилася інформація, що окупанти зібралися влаштувати фейкові "референдуми" про приєднання до Росії на території "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей України з 23 по 27 вересня.

Ставленики Кремля заявили, що офіційні результати псевдоголосувань будуть оприлюднені 28 або 29 вересня, "після чого "ДНР" і "ЛНР" зможуть направити офіційний запит на вступ до складу Росії".

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