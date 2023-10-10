Поліціянти переконують, що загиблий у 2022 році воїн не займав високих посад у системі ЗСУ.

У поліції спростували заяви постійного представника Росії в ООН Василя Небензі про ліквідацію "неонацистів" під час кривавого удару по селу Гроза.

Як повідомив керівник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов у коментарі "Радіо Свобода", що Андрій Козир, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив у лавах ЗСУ і загинув у 2022 році.

Небензя ж стверджував, що удар був під час похорону одного з нібито "високопоставлених українських націоналістів" і "в них брали участь багато його спільників неонацистів". Болвінов спростував це, наголосивши, що Козир загинув у 2022 році, а на його поминках були місцеві жителі.

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"Він не був високопосадовцем і не займав високі щаблі в ЗСУ. Він був місцевим жителем і загинув біля Попасної. Всі вони загинули через російську ракету. Це звичайні люди. Пенсіонери, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі і поранені – цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця", - зазначив Болвінов.

Удар по кафе в селі Гроза

5 жовтня окупанти вдарили ракетою (ймовірно "Іскандером") по кафе в селі Гроза на Харківщині. Саме в той час, коли там проходила панахида за загиблим на війні односельцем. В результаті загинуло 52 особи – кожен шостий мешканець села.

Спочатку росіяни заперечували, що це справа їхніх рук. Приміром, спікер Кремля Дмитро Пєсков та російське посольство в Австрії фактично однаковими словами стверджували, що російська армія буцімто взагалі не завдає ударів по цивільним.

Але напередодні посол РФ в ООН Василь Небензя визнав, що удару завдали саме росіяни. За його словами, в кафе перебувала "безліч неонацистів".

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