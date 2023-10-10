Пекін дуже стурбований та глибоко сумує через смерть цивільних, яких Росія офіційно назвала "неонацистами".

Китай непрямо дорікнув Росії через ракетний удар по кафе в селі Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинули 52 людини. Відповідну заяву зробив заступник посла Китаю в ООН Ген Шуан під час скликаного на вимогу України засідання Ради безпеки ООН.

Жодним чином прямо не звинувачуючи Росію та взагалі не згадуючи її, дипломат визнав, що удар по кафе в селі Гроза призвів до численних жертв серед цивільних, "захист яких, на думку Китаю, має бути пріоритетом".

"У своїх попередніх заявах Китай закликав обидві сторони до спокою та стриманості, поваги міжнародного права, дотримання принципів співрозмірності [при застосуванні сили], аби убезпечити цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Китай глибоко стурбований тривалістю української кризи та наростанням полум'я війни, яке шкодить цивільним, що ми вважаємо дуже сумним", – заявив китайський посланець.

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Ген Шуан також закликав "обидві сторони" почати пошук шляху для переговорів, аби крок за кроком наблизитися до миру.

Удар по кафе в селі Гроза на Харківщині – останні новини

Як писав УНІАН, 5 жовтня окупанти вдарили ракетою (ймовірно "Іскандером") по кафе в селі Гроза на Харківщині. Саме в той час, коли там проходила панахида за загиблим на війні односельцем. В результаті загинуло 52 особи – кожен шостий мешканець села.

Спочатку росіяни заперечували, що це справа їхніх рук. Приміром, спікер Кремля Дмитро Пєсков та російське посольство в Австрії фактично однаковими словами стверджували, що російська армія буцімто взагалі не завдає ударів по цивільним.

Але напередодні посол РФ в ООН Василь Небензя визнав, що удару завдали саме росіяни. За його словами, в кафе перебувала "безліч неонацистів".

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