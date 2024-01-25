Черговий воєнний злочин РФ: що стоїть за катастрофою Іл-76

Історію російського транспортника Іл-76, який 24 січня долітався на Бєлгородщині, чудово ілюструє російська ж поговорка: "поспіх потрібен лише у ловлі бліх". УНІАН спробував розібратися, що відбулося, та що не так з реакціями на подію.

Зранку 24 січня російські соцмережі додали українцям гарного настрою – в Росії, на Бєлгородщині, стався "інцидент" з військово-транспортним літаком Іл-76. Близько 11 ранку (за Києвом) російські ЗМІ, з посиланням на місцевого губернатора, повідомили, що літак "упав", і на місці "пригоди" вже працюють слідчі та рятувальники.

Далі події розвивались стрімко. Інформаційне поле заполонили пропагандисти усіх штибів, боти, корисні ідіоти і… версії, одна іншої "краще". Причому, версії, озвучені з Росії.

Менше, ніж за годину після падіння літака російські пропагандисти "викотили" основну історію: буцімто на борту Іл-76 перебували шість десятків українських бранців, яких РФ начебто везла у прикордоння на домовлений обмін, а Україна, знаючи це, збила літак.

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Власне, саме в цьому вбачається провал комунікації з боку України: суспільство, "підігріте" ззовні, стало чудовим споживачем такої "новини". На цьому тлі мовчанка української влади сприймалась як спроба обману. Проте, можливо, саме в цьому випадку затримка з офіційними коментарями від української влади - на краще.

"Винних" знайшли за годину

Не вдаючись в подробиці, був збитий російський військовий транспортник Іл-76 на злеті, чи це у нього були якісь маневри при заході на посадку (за 60 (!) км від летовища), можна сказати головне: історію росіян про українських полонених, які начебто перебували на борту, РФ "викотила" дуже швидко – вже за годину після перших повідомлень про збиття.

Так само швидко були названі "винні" - Збройні сили України. Мовляв, командування ЗСУ не могло не знати, що на борту цього транспортника перебували українські полонені. Проте Іл-76 збили з ЗРК "Петріот", а його розрахунок, ймовірно, складали "американські й британські інструктори", які просто не підпорядковуються командуванню ЗСУ. Маячня? Ще й яка. Проте з росіян станеться.

Згодом, Генштаб ЗСУ видав заяву, в якій дав зрозуміти, що Іл-76 міг бути збитий українськими військовими, хоч прямо про це не йдеться. Але повернімось до історії з "жертвами" авіатрощі.

Де тіла?

Попервах, коли росіяни намагались розповсюдити "новину", що, можливо, Іл-76 збили російські ППО, йшлося про 63 особи на борту. Непотрібну Кремлю інформацію в інтернеті швидко "підчистили", і в новій версії подій вже фігурують "члени екіпажу", 65 "полонених" та 3 конвоїри.

І якщо щодо загибелі членів екіпажу інформацію вже підтверджують в соцмережах родичі й близькі, то історія з "полоненими" викликає все більше питань.

По-перше, попри те, що росіяни дійсно можуть перевозити військовополонених транспортною авіацією, на таку кількість бранців має бути значно більше конвоїрів. На це звернув увагу український військовослужбовець Максим Колесніков, який сам побував в російському полоні та був звільнений торік у лютому.

"Міністерство війни Росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 (ТРИ) супроводжуючих. Це повний пиз…ж. Коли мене везли літаком з Брянська в Бєлгород, то на 50 полонених було десь рил 20 з їх воєнної поліції", – написав він у своєму Твіттері.

По-друге, коли росіяни за допомогою ЗРК "Бук" збили на Донеччині Boeing (рейс МН17) на висоті 10 км, місце авіатрощі було всипане тілами загиблих. В ситуації з Іл-76, попри купу відео, яке російські пропагандисти вивалили в мережу з "місця трагедії", тіл немає (хоча літак падав з невеликої висоти, тож вони мали би бути). Ба більше, з моменту падіння Іл-76 пройшла вже доба, а російська пропаганда досі їх не показала.

"Перші кадри, які з'явилися з місця падіння, не демонстрували великої кількості тіл. Згадайте катастрофу МН-17 - уламками літака і тілами загиблих було всипане все поле. Або бізнес-джет ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина - набагато меншого розміру і з меншою кількістю пасажирів на борту, але перші кадри з місця падіння вже містили рештки пасажирів", - зазначає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Проте, за його словами, небезпека полягає в іншому: зважаючи, що Росія продовжує стверджувати, що військовополонені були на борту, і те, як довго пропагандисти не надають відповідних доказів, це може свідчити, що "докази" готуються…

"Неточні" списки

Також є сумніви щодо опублікованого російською пропагандисткою Маргаритою Симоньян списку "українських полонених", які начебто були в Іл-76. Але не тому, що хтось з цього списку, як поспішили повідомити деякі ЗМІ, "вже вдома". А тому, як швидко ця інформація стала вірусною, і як за допомогою свідомих провокаторів та корисних ідіотів перетворилася на "доказ", що "Росія бреше". Звісно, Росія бреше (не перестає і не перестане цього робити), але й українцям не варто перетворюватись на "братів".

Річ у тім, що, наприклад, один з цього "списку Симоньян" - Євген Гальцев гуглиться лише у списках тих, кого мали обміняти, але обміну не було. Про морпіха Максима Коноваленка в мережі понеслося, що хлопця обміняли 3 січня, але направду він досі в полоні…

УНІАН зателефонував до рідного міста Максима й дізнався, що 3 січня там дійсно зраділи, що хлопця звільняють. Проте невдовзі довелося зняти новину про це на сайті міськради.

Мама Максима на початку січня мала отримати офіційне повідомлення про те, що син повернувся (до обміну рідних не попереджають, що він готується). Але їй ніхто так і не зателефонував. Коли вона сама звернулася на "Гарячу лінію", почула, що у списку була помилка…

В одній із груп з пошуку людей взагалі опублікували відео допиту полоненого (який також є у списку) з коментарем: "Вижив після катастрофи та дає інтерв'ю"…

Все це, на жаль, свідчить, про вкрай низький рівень медіаграмотності українців й змушує замислитись щодо можливості протидіяти російській пропагандистській машині.

Спроба викликати міжнародний резонанс

Одна з версій, чому пропагандисти так поспішали озвучити свою головну версію про те, що літак з українськими полоненими знищила Україна, полягає в тому, що ця історія й саме в такому викладі конче потрібна Росії для дискредитації України в світі. Зокрема, тему одразу почав "качати" очільник російського МЗС Сергій Лавров в ООН (якимсь "дивом" він саме зараз там перебуває).

Він заявив, що обмін полоненими між Росією та Україною було узгоджено, атака на Іл-76 у небі над Білгородською областю "є використанням Україною терористичних методів", Україна намагається "замітати під килим" наслідки, а Росія сподівається на скликання термінового засідання Ради безпеки ООН.

Наразі відповідне засідання має відбутись у п’ятницю (за Києвом), але через відмову призначити засідання щодо падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 на запитуваний Москвою час, російські дипломати в ООН вже звинуватили Францію (яка головує в Раді безпеки), у "зловживанні повноваженнями".

Та насправді звернути увагу варто на інший пасаж Лаврова – про те, що обмін полоненими було узгоджено. Тобто, в контексті заяв російських пропагандистів, що Україна знала про літак з полоненими, варто домагатися відповідей на питання, чи запросила РФ відповідний коридор для цього літака та чи повідомили росіяни, що саме в ньому перевозитимуть бранців. Адже від цього залежить, чи буде РФ відповідати за ще один воєнний злочин, який самі ж росіяни зараз демонструють на весь світ.

Слідами МН-17

Річ у тім, що військові літаки – законні воєнні цілі, тому збивати їх – робота Сил оборони України. Натомість використати полонених у якості щита для польотів військової авіації – воєнний злочин. І в цьому контексті надважливою є заява ГУР МО, оприлюднена 24 січня увечері (тобто, трохи запізно, але добре, що вона взагалі з’явилась):

"Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для належної підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлене місце для обміну, де вони перебували у безпеці. Безпеку ж наших захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому. Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії Росіі, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених. Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави".

Підтвердженням того, що саме це є болючою точкою для Кремля, є реакція на заяву президента України Володимира Зеленського щодо необхідності проведення міжнародного розслідування катастрофи Іл-76. Тобто, поспішні дії Росії й спроба звинуватити в усьому Україну, схоже, перетворюються в хибну стратегію. Бо краще сказати пізніше, але правду, ніж наговорити стільки, щоб заплутатися у власній брехні.

Тетяна Урбанська, Влад Абрамов